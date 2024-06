ND Mais |Do R7

Descubra as maravilhas de Balneário Camboriú nos dias frios O inverno chegou na última quinta-feira (20) no Litoral Norte de Santa Catarina e com ele o questionamento do roteiro do próximo...

Alto contraste

A+

A-

O inverno chegou na última quinta-feira (20) no Litoral Norte de Santa Catarina e com ele o questionamento do roteiro do próximo passeio a Balneário Camboriú, popularmente conhecida como a "Dubai Brasileira".

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Show de ex-Beatle, bebê de baleia-franca e mais: veja notícias destaque da semana em SC

• Tentativa de feminicídio: mulher é atingida por disparos em Brusque

• Dubai do verão e inverno: O que fazer em Balneário Camboriú nos dias frios



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.