Descubra as Melhores Escolas Públicas de Santa Catarina! As cinco melhores escolas de ensino médio em Santa Catarina são da rede pública. O ranking leva em consideração as notas do Ideb (... ND Mais|Do R7 16/08/2024 - 02h45 (Atualizado em 16/08/2024 - 02h45 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Gabriel Duwe de Lima

As cinco melhores escolas de ensino médio em Santa Catarina são da rede pública. O ranking leva em consideração as notas do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), divulgadas pelo MEC (Ministério da Educação) e pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), na quarta-feira (14).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Ministério Público denuncia desmonte da Floram e diz que órgão ‘perdeu poder de fiscalização’

• Melhores escolas de Santa Catarina são públicas; veja onde estão

• Obra bilionária: ALESC discute construção de faixa litorânea na BR-101 em SC