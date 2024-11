Descubra como a captura de CO2 pode transformar o meio ambiente Síntese de zeólitas a partir de cinzas de carvão estão sendo estudadas como opção para captura de dióxido de carbono, mais uma fase... ND Mais|Do R7 17/10/2024 - 22h08 (Atualizado em 17/10/2024 - 22h08 ) twitter

No terceiro episódio do Podcast Transição Energética Justa da temporada, a jornalista Karina Koppe conversa com o pesquisador Thiago Aquino, líder do Núcleo de Energia e Síntese de Produtos do Centro Tecnológico Satc, sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos para contribuir com a captura de CO2. Eles conversam, também, sobre o uso das cinzas de carvão na elaboração de componentes que podem ser usados como fertilizantes e detergentes.

• Podcast Transição Energética Justa: os estudos sobre a captura de CO2

