Descubra como instalar telha de fibrocimento de forma segura e eficiente

ND Mais |Do R7

‌



A+

A-

Não precisa ser especialista em construção para saber que o telhado é uma das partes mais importantes de uma obra. Afinal, é ele que protege os moradores da chuva, do calor, do frio e das outras intempéries. Por isso, a Imbralit, única fabricante de telhas de fibrocimento em Santa Catarina, oferece aulas no modelo ensino à distância (EAD) de como instalar telha de fibrocimento, para construtores, instaladores e consumidores finais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Atropelamento termina em morte e motorista foge sem prestar socorro em SC

• Trânsito na Lagoa da Conceição é bloqueado para obra; veja o que muda em Florianópolis

• Pai e filho são presos por acidente que matou jovem e deixou outro gravemente ferido em Itajaí