Descubra como transformar sua relação com a culinária e ter uma vida mais saudável O Espaço Naturae, centro de nutrição com abordagem integrativa e funcional de Criciúma, está com uma agenda repleta de oportunidades...

O Espaço Naturae, centro de nutrição com abordagem integrativa e funcional de Criciúma, está com uma agenda repleta de oportunidades para os amantes da boa alimentação - ou para quem está em busca de uma vida mais saudável. A clínica oferece uma série de cursos e workshops que prometem transformar a relação com os alimentos, trazendo mais saúde e sabor para o seu dia a dia.

