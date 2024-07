ND Mais |Do R7

Descubra como usar sua restituição do Imposto de Renda de forma inteligente O pagamento do segundo lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física aconteceu na sexta-feira (28) e mais de 290 mil catarinenses...

O pagamento do segundo lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física aconteceu na sexta-feira (28) e mais de 290 mil catarinenses foram contemplados pela Receita Federal. A reportagem do ND Mais separou algumas dicas para fazer o dinheiro render, ou ajudar a colocar as contas em dia.

