Descubra o álbum de figurinhas do Brasil nas Olimpíadas! As Olimpíadas 2024 estão chegando! A menos de um mês da abertura oficial do evento, a Panini lançou nesta sexta-feira (28) o álbum...

As Olimpíadas 2024 estão chegando! A menos de um mês da abertura oficial do evento, a Panini lançou nesta sexta-feira (28) o álbum oficial da delegação brasileira que estará presente em Paris. A coleção conta com 293 cromos, sendo 60 do tipo "brilhante", com acabamento metalizado.

