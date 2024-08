Descubra o Inusitado Achado na Praia Central de Balneário Camboriú! A sexta-feira (2) foi um dia atípico para o caçador de tesouros Mateus Natan da Silva. Conhecido por encontrar objetos de metal com... ND Mais|Do R7 04/08/2024 - 18h26 (Atualizado em 04/08/2024 - 18h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A sexta-feira (2) foi um dia atípico para o caçador de tesouros Mateus Natan da Silva. Conhecido por encontrar objetos de metal com auxílio de um detector pelas praias de Balneário Camboriú, no Litoral Norte, dessa vez Mateus encontrou um objeto “diferente” sob as areias da cidade dos arranha-céus: um par de algemas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• VÍDEO: Caçador de ‘tesouros’ encontra algemas na Praia Central de Balneário Camboriú

• Mulher morre e precisa ser desencarcerada após acidente com caminhão na BR-280, em Canoinhas

• Eduardo de Deus é classificado para as semis dos 110m com barreiras em Paris 2024