Descubra o novo programa que vai explorar Santa Catarina Primeira temporada do programa Partiu Santa será apresentado pelas atrizes Vanessa Garcia e Mia Maia e contará com narrativa cinematográfica... ND Mais|Do R7 11/09/2024 - 16h42 (Atualizado em 11/09/2024 - 16h42 ) ‌



Uma nova atração está chegando à NDTV Record no próximo sábado (14). O programa Partiu Santa vai unir arte, cultura, cinema e turismo, além de mostrar e valorizar a história, as belezas turísticas, culturais e artísticas do estado.

