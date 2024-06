ND Mais |Do R7

Descubra o perfil do típico morador de Blumenau Blumenau, conhecida pela cultura e tradição, também se destaca pela personalidade marcante do típico morador que vive no município...

Alto contraste

A+

A-

Blumenau, conhecida pela cultura e tradição, também se destaca pela personalidade marcante do típico morador que vive no município. Foi o que mostrou a mais recente pesquisa do projeto de extensão Focus da Furb (Universidade Regional de Blumenau), que desvendou como os blumenauenses veem a si mesmos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Iate do CR7 será exposto no Marina Itajaí Boat Show

• Internacional x Atlético-MG: PM reforça policiamento e faz mudanças no trânsito em Criciúma

• Gastador por natureza e boa autoestima: pesquisa mostra o perfil do típico morador de Blumenau



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.