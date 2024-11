Descubra o que vem por aí no Wine Festival de Verão O melhor e maior festival de vinho de Floripa ND Mais|Do R7 16/10/2024 - 12h48 (Atualizado em 16/10/2024 - 12h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Já está confirmada a data do próximo Wine Festival que reúne sempre as melhores marcas de vinho de vários países produtores do mundo. A sétima edição vai acontecer mais uma vez no Shopping Casa&Design, na SC 401 em Floripa. Serão mais de 200 rótulos disponíveis para degustação de 50 expositores de vinho de todo Brasil. Entre espumantes, vinho tinto, rosé, branco e licoroso os mais apaixonados pela bebida, poderão degustar e comprar as marcas presentes no festival. Aliás, a grande novidade desse ano será o cashback de R$ 30,00 do valor do ingresso para a compra de vinhos no local do evento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Wine Festival de Verão!

• Suspeito de falsificar diploma de farmácia é alvo de operação em SC

• Pai é condenado por abusar a própria filha, 8 anos após o crime, em Nova Itaberaba



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.