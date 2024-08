Descubra os Bastidores da Música com o Plural POPcast! O primeiro episódio do podcast Plural POPcast!, apresentado pelos jornalistas Marcelo Mancha, Marcos Espindola e Felippe Audaz, entrou... ND Mais|Do R7 23/08/2024 - 22h11 (Atualizado em 23/08/2024 - 22h11 ) ‌



O primeiro episódio do podcast Plural POPcast!, apresentado pelos jornalistas Marcelo Mancha, Marcos Espindola e Felippe Audaz, entrou nas searas do cinema, da música e cultura pop em Santa Catarina em uma conversa bem pitoresca com o cineasta, músico e produtor Marko Martinz.

