Descubra os cursos gratuitos da Unicrea para impulsionar sua carreira Com mais de 5 mil usuários, Unicrea oferece cursos personalizados que visam atender às demandas do mercado de trabalho na engenharia... ND Mais|Do R7 02/09/2024 - 20h01 (Atualizado em 02/09/2024 - 20h01 ) ‌



Young woman, a university student, studying online. SrdjanPav/Getty Images

A tecnologia avança a passos largos, e as habilidades que alguém aprende hoje podem não ser suficientes amanhã. A Unicrea, a Universidade Corporativa do CREA-SC, desempenha um papel essencial no cenário de valorização e de aperfeiçoamento profissional da área tecnológica, em ambiente dinâmico onde o aprendizado se alinha aos objetivos estratégicos do mercado.

