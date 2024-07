Descubra os Encantos de Criciúma Além dos Parques! Conhecida como a “Capital do Carvão”, Criciúma chama atenção pela quantidade de parques disponíveis para visitação. Mas o que fazer... ND Mais|Do R7 28/07/2024 - 09h33 (Atualizado em 28/07/2024 - 09h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Conhecida como a “Capital do Carvão”, Criciúma chama atenção pela quantidade de parques disponíveis para visitação. Mas o que fazer além dessa programação? Para ajudar, o ND Mais separou os melhores passeios turísticos do município além das famosas praças.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Turismo em Criciúma: o que fazer na cidade além dos parques?

• Frota do transporte coletivo em Navegantes passa por renovação

• Cachorro resgatado de bueiro em Blumenau encontra nova tutora após ter história contada na TV