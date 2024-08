Descubra os Hábitos que Aceleram o Envelhecimento da Sua Pele! Você sabia que alguns hábitos do dia a dia podem estar acelerando o seu envelhecimento sem você nem perceber? Ninguém escapa do passar... ND Mais|Do R7 23/08/2024 - 18h21 (Atualizado em 23/08/2024 - 18h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Você sabia que alguns hábitos do dia a dia podem estar acelerando o seu envelhecimento sem você nem perceber? Ninguém escapa do passar do tempo, mas certas escolhas podem fazer com que os sinais cheguem antes da hora.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• 7 hábitos que estão envelhecendo a sua pele mais rápido e como evitá-los

• ‘Urina e fezes’: Gatos e cachorro são encontrados em situação de maus-tratos em Porto Belo

• Carreta tomba e derrama combustível em acidente na BR-116 em SC