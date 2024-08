Descubra os Novos Sabores do Chineque Fest em Joinville! A tradição do chineque se une à inovação com o lançamento de novos sabores incríveis na terceira edição da Chineque Fest. A “festa... ND Mais|Do R7 19/08/2024 - 21h16 (Atualizado em 19/08/2024 - 21h16 ) ‌



A tradição do chineque se une à inovação com o lançamento de novos sabores incríveis na terceira edição da Chineque Fest. A “festa do chineque”, que já se tornou tradicional como parte da agenda de eventos de Joinville, no Norte de Santa Catarina, acontece no próximo sábado (24), das 9 às 17h, no Expocentro Edmundo Doubrawa.

