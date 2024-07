ND Mais |Do R7

Descubra os próximos desafios do Figueirense na Série C O Figueirense tem mais sete jogos para buscar a classificação na segunda fase da Série C do Brasileiro. O time tem enfrentado problemas...

‌



A+

A-

Lucas Jorge 048/99668-7888

O Figueirense tem mais sete jogos para buscar a classificação na segunda fase da Série C do Brasileiro. O time tem enfrentado problemas com desfalques, mas depende apenas de si para se classificar.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• CBF vive momento delicado e deixa Ednaldo Rodrigues ‘na parede’

• Os 7 jogos que faltam para o Figueirense decidir o futuro na Série C

• 5 reforços ‘internacionais’ que podem estrear com a abertura da janela de transferências