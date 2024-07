Descubra os sabores do 18º Festival Gastronômico de Pomerode Cada detalhe no 18º Festival Gastronômico de Pomerode, que começou na quinta-feira (4) e vai até 21 de julho, no Pavilhão Municipal...

Alto contraste

A+

A-

Cada detalhe no 18º Festival Gastronômico de Pomerode, que começou na quinta-feira (4) e vai até 21 de julho, no Pavilhão Municipal de Eventos da cidade mais alemã do Brasil, proporciona um encontro das culturas alemã e brasileira. As receitas inéditas inspiradas no tema “Raízes Germânicas, Sabores Tropicais” fazem a união da cozinha germânica com sabores tropicais, encontrados pelos europeus no século XIX.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Ingressos, preços dos pratos inéditos e tudo sobre o Festival Gastronômico de Pomerode

• Cobra, ratos e tartarugas: operação contra o tráfico apreende drogas e animais silvestres em SC

• Agenda cultural: o embarque da sexta-feira será no TICEN, com Dirty Grills e depois…



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.