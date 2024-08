Descubra os Sabores Irresistíveis do Chineque Fest em Joinville! Misturando a tradição com a inovação, a 3ª edição da Chineque Fest reunirá oito deliciosas receitas do amado chineque. Os sabores... ND Mais|Do R7 10/08/2024 - 09h16 (Atualizado em 10/08/2024 - 09h16 ) ‌



Misturando a tradição com a inovação, a 3ª edição da Chineque Fest reunirá oito deliciosas receitas do amado chineque. Os sabores foram criados exclusivamente para a festa, que será realizada em Joinville, no Norte de Santa Catarina, no dia 24 de agosto.

