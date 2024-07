Descubra Quando Serão Revelados os Resultados das Eleições em SC! O TRE-SC (Tribunal Regional de Santa Catarina) anunciou a previsão de horário para o resultado das eleições municipais de 2024 no... ND Mais|Do R7 30/07/2024 - 17h33 (Atualizado em 30/07/2024 - 17h33 ) ‌



O TRE-SC (Tribunal Regional de Santa Catarina) anunciou a previsão de horário para o resultado das eleições municipais de 2024 no Estado, em coletiva feita nesta terça-feira (30). O primeiro turno das eleições ocorre no dia 6 de outubro, enquanto o segundo, acontece em 27 do mesmo mês se necessário.

