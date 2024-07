Descubra quando você irá receber o Bolsa Família em julho! A Caixa Econômica Federal inicia nesta quinta-feira (18) os pagamentos para o mês de julho do Bolsa Família. Quem recebe são os beneficiários... ND Mais|Do R7 18/07/2024 - 14h41 (Atualizado em 18/07/2024 - 14h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Caixa Econômica Federal inicia nesta quinta-feira (18) os pagamentos para o mês de julho do Bolsa Família. Quem recebe são os beneficiários com NIS (Número de Identificação Social) com final 1.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Quando vou receber o Bolsa Família? Confira o calendário de pagamentos para julho

• Corpo encontrado em praia de São Francisco é de pescador desaparecido há 8 dias em SC

• MEI tem até o fim do mês para se cadastrar no DET e não levar multa