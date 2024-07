ND Mais |Do R7

Descubra quem foi Marina Mamede, influenciadora e ativista encontrada morta em MG “Quando partiu, levava as mãos no bolso, a cabeça erguida”, foi assim que a influenciadora e ativista Marina Mamede começou a sua...

Alto contraste

A+

A-

“Quando partiu, levava as mãos no bolso, a cabeça erguida”, foi assim que a influenciadora e ativista Marina Mamede começou a sua última publicação na internet. Com apenas 34 anos, ela foi encontrada morta em sua casa em Ouro Preto, Minas Gerais, na última sexta-feira (5).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Quem é Marina Mamede, influenciadora e ativista encontrada morta em MG

• Chuva intensa causa deslizamento e bloqueia BR-153, em SC

• Endrick só acertou 2 passes em eliminação do Brasil para o Uruguai na Copa América



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.