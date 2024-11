Desdobramentos chocantes no velório de bebê em SC Ministério Público investiga se houve negligência no primeiro atendimento médico à bebê em Correia Pinto ND Mais|Do R7 22/10/2024 - 01h28 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h28 ) twitter

Cristiano Santos, o pai da bebê velada com sinais vitais, na Serra catarinense, afirma que a criança ficou 12 horas no caixão, no sábado (19), e o corpo ainda estava “quente”, mesmo após a confirmação da morte pelos médicos. Perícia diz que temperatura corporal pode ser elevada, ainda que o organismo não tenha pulsação.

