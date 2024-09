Desdobramentos trágicos no caso do empresário esfaqueado Rafaela Costa da Silva se entregou na Delegacia de Investigações gerais (DIG) em Praia Grande (SP); principal suspeito permanece foragido... ND Mais|Do R7 07/09/2024 - 03h30 (Atualizado em 07/09/2024 - 03h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O caso do empresário Igor Peretto, esfaqueado até a morte em Praia Grande, litoral de São Paulo, segue tendo novos desdobramentos: na tarde desta sexta-feira (8), a irmã da vítima, Marcelly Peretto, foi presa pela Polícia Civil de SP, suspeita de participar do crime. A esposa de Igor, Rafaela Costa Silva, que mantinha um caso com o cunhado, se entregou. A principal suspeita é que ele foi morto pelo cunhado, que segue foragido.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Eduardo Sattamini é indicado para pesquisa CEOs Mais Admirados 2024

• Dono de posto em Lages é denunciado por ordenar ‘sumiço’ de cães de rua de sua propriedade

• Pablo Marçal vira cabo eleitoral de candidatos a prefeito em SC