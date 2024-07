Desempenho Abaixo das Expectativas: Brasil no Skate Street em Paris Medalhista de prata em Tóquio 2020, Kelvin Hoefler ficou de fora do pódio no skate street nas Olimpíadas de Paris. O brasileiro terminou... ND Mais|Do R7 29/07/2024 - 18h53 (Atualizado em 29/07/2024 - 18h53 ) ‌



Medalhista de prata em Tóquio 2020, Kelvin Hoefler ficou de fora do pódio no skate street nas Olimpíadas de Paris. O brasileiro terminou a final na sexta colocação, com 270.27 pontos.

