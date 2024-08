Desfechos da Série C 2024: Classificados e Rebaixados em Foco A primeira fase da Série C 2024 chegou ao fim. Enquanto oito clubes avançaram para o quadrangular final, quatro clubes foram rebaixados... ND Mais|Do R7 25/08/2024 - 01h50 (Atualizado em 25/08/2024 - 01h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A primeira fase da Série C 2024 chegou ao fim. Enquanto oito clubes avançaram para o quadrangular final, quatro clubes foram rebaixados para a Série D. Confira um panorama geral com a situação da terceira divisão do Campeonato Brasileiro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Homem é preso após agredir tia e manter família em cárcere privado em Blumenau

• Série C 2024: os classificados para próxima fase e rebaixados para a Série D

• VÍDEO: Bombeiro salva bebê engasgado em menos de 1 minuto em SC