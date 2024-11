Desfile de lançamento da Glamour Beauty Show acontece em Balneário Camboriú, em dezembro Desfile de lançamento da Glamour Beauty Show acontece em Balneário Camboriú, em dezembro ND Mais|Do R7 14/11/2024 - 18h10 (Atualizado em 14/11/2024 - 18h10 ) twitter

Desfile Glamour Beauty Show

O desfile de lançamento do Glamour Beauty Show, evento inédito no Sul do Brasil, que acontecerá no dia 3 de dezembro, em Balneário Camboriú, no Litoral Norte do estado.

