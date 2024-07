Desigualdade em Foco: A Falta de Políticas de Cotas Raciais em SC Em estreia do podcast Vozes da Consciência nesta quarta-feira (30), a repórter da NDTV Amanda Santos recebeu a Vice-reitora da UFSC... ND Mais|Do R7 31/07/2024 - 17h23 (Atualizado em 31/07/2024 - 17h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em estreia do podcast Vozes da Consciência nesta quarta-feira (30), a repórter da NDTV Amanda Santos recebeu a Vice-reitora da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), Joana Célia dos Passos e a integrante da Comissão Permanente de Fomento à Abordagem Racial do TCE (Tribunal de Contas do Estado), Walkíria Machado Rodrigues Maciel.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Sucuri-amarela surpreende e dá abraço esmagador em jacaré no Pantanal

• Vozes da Consciência: 97% dos municípios de SC não adotam políticas de cotas raciais

• ‘Psicopata’: filho de esteticista enterrada em Palhoça detalha relação da mãe com ex