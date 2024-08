Desigualdade nas Urnas: Mulheres Dominam o Eleitorado em SC, Mas São Minoria nas Candidaturas Com 52%, as mulheres representam a maioria do eleitorado catarinense nas eleições municipais deste ano. Na disputa pelo cargo de prefeito... ND Mais|Do R7 19/08/2024 - 18h06 (Atualizado em 19/08/2024 - 18h06 ) ‌



Com 52%, as mulheres representam a maioria do eleitorado catarinense nas eleições municipais deste ano. Na disputa pelo cargo de prefeito no Estado, porém, as representantes femininas são minoria.

