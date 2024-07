Desmantelamento de Golpe: Estelionatários Capturados em SC Suspeitos de integrar um esquema que aplicava golpes com falsos precatórios foram presos, nesta terça-feira (30), em uma operação... ND Mais|Do R7 30/07/2024 - 13h33 (Atualizado em 30/07/2024 - 13h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Suspeitos de integrar um esquema que aplicava golpes com falsos precatórios foram presos, nesta terça-feira (30), em uma operação da Polícia Civil de Santa Catarina. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Pacatuba e Maracanaú, no estado do Ceará.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Operação prende estelionatários que se passavam por advogados e juízes em SC

• Mulher morre em acidente com caminhão na BR-116 na Serra de SC

• Acidente bloqueia faixa da Via Expressa e prejudica o trânsito na BR-282, em Florianópolis