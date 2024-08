Desmantelamento de Rede de Drogas em Florianópolis: Prisão em Ação Policial Um esquema de distribuição de entorpecentes por “delivery” no Norte de Florianópolis foi desmantelado nesta terça-feira (20) pela... ND Mais|Do R7 20/08/2024 - 21h11 (Atualizado em 20/08/2024 - 21h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um esquema de distribuição de entorpecentes por “delivery” no Norte de Florianópolis foi desmantelado nesta terça-feira (20) pela Polícia Civil. Na “Operação Desativado”, um criminoso de 29 anos, apontado como o principal articulador do esquema, foi preso no bairro Ingleses.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• ‘Itajaí tem que pensar grande’, diz Chiodini sobre obras de mobilidade

• Confira os jogos das quartas de final da Copa do Brasil 2024

• Homem que vendia drogas por delivery em Florianópolis é preso na ‘Operação Desativado’