Despedida a um Herói: Otto Eduardo Kuhr Falece aos 103 Anos Morreu neste sábado (10), em Joinville, de causas naturais Otto Eduardo Kuhr. O ex-combatente da 2ª Guerra Mundial havia celebrado... ND Mais|Do R7 10/08/2024 - 17h35 (Atualizado em 10/08/2024 - 17h35 ) ‌



Morreu neste sábado (10), em Joinville, de causas naturais Otto Eduardo Kuhr. O ex-combatente da 2ª Guerra Mundial havia celebrado seu aniversário de 103 anos no último dia 13, ocasião em que foi homenageado pelos integrantes do 62º Batalhão de Infantaria da cidade, no lar de idosos onde residia.

