Despedida a uma Pioneira: Margarita Sansone Morreu nesta terça-feira (20), aos 79 anos, a criadora do primeiro restaurante popular do Brasil e primeira-dama de Curitiba, Margarita... ND Mais|Do R7 21/08/2024 - 03h21 (Atualizado em 21/08/2024 - 03h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Morreu nesta terça-feira (20), aos 79 anos, a criadora do primeiro restaurante popular do Brasil e primeira-dama de Curitiba, Margarita Sansone. Comunicado oficial foi publicado pelo prefeito da capital paranaense nas redes sociais. Margarita enfrentava um câncer no sistema linfático.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Morre Margarita Sansone, criadora do 1º restaurante popular do Brasil

• Suspeito de furto é encontrado morto com marca de tiro em Chapecó

• Operação contra rifas ilegais apreendeu joias e carros de luxo em SC