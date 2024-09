Despedida de Aldo Silva, ícone dos bailões de SC Seu Aldo, fundador do famoso Bailão do Silva, enfrentou três cânceres ND Mais|Do R7 06/09/2024 - 20h50 (Atualizado em 06/09/2024 - 20h50 ) ‌



“Tá estressado? Vai pro Silva”. Esse foi, durante muitos anos, o slogan de um dos mais famosos bailões de Santa Catarina, localizado em Penha, no Litoral Norte do Estado. O criador do local, Aldo Silva, morreu nesta quinta-feira (5), aos 69 anos.

