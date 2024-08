Despedida de um Ícone do Futebol: Morre Anselmo Pizzolo, o Neia Em nota amigos e familiares participam o falecimento do centroavante artilheiro Anselmo Pizzolo, o araranguaense Neia. Ex-atacante... ND Mais|Do R7 07/08/2024 - 13h46 (Atualizado em 07/08/2024 - 13h46 ) ‌



Em nota amigos e familiares participam o falecimento do centroavante artilheiro Anselmo Pizzolo, o araranguaense Neia. Ex-atacante do Grêmio de Porto Alegre e maior artilheiro da história do Guarani de Bagé-RS, morava em Araranguá-SC, foi comentarista esportivo pela Rádio Araranguá e apresentador da TVSUL Catarinense, da mesma cidade.

