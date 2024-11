Despedida de um ícone: Valdevino Telles da Silva, a voz da Chapecoense Valdevino Telles da Silva morreu nesta terça-feira (15) em Minas Gerais, onde morava com a família; Chapecoense lamentou a morte do... ND Mais|Do R7 15/10/2024 - 19h28 (Atualizado em 15/10/2024 - 19h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta terça-feira (15), faleceu na cidade de Patos de Minas/MG, aos 84 anos, Valdevino Telles da Silva. Telles trabalhou na Rádio Chapecó a partir do começo dos anos 1970 e marcou a história da Chapecoense com as narrações e a autoria do primeiro hino do clube, ‘Meu furacão querido’.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Morre primeiro narrador da história da Chapecoense; ‘legado de amor e dedicação à comunicação’

• Museu no Sul de SC recebe programação itinerante da 23ª Mostra de Cinema Infantil

• Festival Pacuca em Florianópolis: saiba garantir ingressos para ver Criolo, Dazaranha e mais!



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.