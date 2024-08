Despedida de um Ídolo: Adílio e sua Breve Passagem pelo Avaí O craque Adílio, que morreu nesta segunda-feira (5) aos 68 anos, disputou seis partidas com a camisa do Avaí. Ele defendeu o Leão... ND Mais|Do R7 05/08/2024 - 20h07 (Atualizado em 05/08/2024 - 20h07 ) ‌



O craque Adílio, que morreu nesta segunda-feira (5) aos 68 anos, disputou seis partidas com a camisa do Avaí. Ele defendeu o Leão já na reta final da carreira, após todas as conquistas com o Flamengo.

