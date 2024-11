Despedida de um pioneiro: Hélio Francisco de Souza falece em Chapecó No domingo (13), morreu o empresário Hélio Francisco de Souza, aos 85 anos, fundador de importante empresa de Chapecó ND Mais|Do R7 14/10/2024 - 14h09 (Atualizado em 14/10/2024 - 14h09 ) twitter

Morreu o empresário Hélio Francisco de Souza aos 85 anos em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, fundador do Laboratório Industrial Vida e Saúde – Chá Chileno. A informação foi divulgada no domingo (13), pela página da empresa na internet.

