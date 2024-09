Despedida emocionante de um ícone em Joinville Supermercado Rodrigues foi vendido para a Rede Cooper, que abrirá uma nova unidade no local na próxima quinta-feira (5) ND Mais|Do R7 01/09/2024 - 14h41 (Atualizado em 01/09/2024 - 14h41 ) ‌



Após 44 anos de história, o Supermercado Rodrigues, um marco no bairro Aventureiro em Joinville, encerrou oficialmente suas atividades nesse sábado (31). A despedida foi marcada por forte emoção, com colaboradores e clientes refletindo sobre as memórias construídas ao longo das décadas.

