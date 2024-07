ND Mais |Do R7

Despedida emocionante dos jovens de Chapecó vítimas de acidente no RS A despedida das vítimas do acidente na ERS-324, em Ronda Alta, no Rio Grande do Sul, ocorre nesta segunda-feira (15). Os jovens de...

‌



A+

A-

A despedida das vítimas do acidente na ERS-324, em Ronda Alta, no Rio Grande do Sul, ocorre nesta segunda-feira (15). Os jovens de Chapecó, moradores do Oeste de Santa Catarina, foram identificados.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Chefe encontra funcionário morto após briga de colegas de trabalho na Grande Florianópolis

• Famílias e amigos se despedem dos jovens de Chapecó mortos em grave acidente no RS

• Argentina bate a Colômbia e se isola como maior vencedora da Copa América; veja ranking