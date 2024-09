Despedida emocionante marca a memória de policial em Criciúma Davi Appel da Silva, de 37 anos, foi morto por um homem durante uma abordagem no bairro Comerciário; acusado está preso ND Mais|Do R7 05/09/2024 - 14h32 (Atualizado em 05/09/2024 - 14h32 ) ‌



As últimas homenagens ao 3° sargento, Davi Appel da Silva, policial assassinado em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, aconteceram na tarde de quarta-feira (4). Amigos, familiares e colegas de farda se despediram em uma cerimônia no Crematório Millenium, em Içara.

