Despedida Precoce: Marcus D’Almeida é Eliminado nas Olimpíadas 2024 O brasileiro Marcus D’Almeida, atual número 1 do mundo no tiro com arco, perdeu, neste domingo (4), para Woojin Kim, da Coreia do... ND Mais|Do R7 04/08/2024 - 17h16 (Atualizado em 04/08/2024 - 17h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O brasileiro Marcus D’Almeida, atual número 1 do mundo no tiro com arco, perdeu, neste domingo (4), para Woojin Kim, da Coreia do Sul, a quem o atleta chamou de a ‘Simone Biles’ da modalidade. Com o resultado, o brasileiro foi eliminado nas oitavas de final do tiro com arco dos Jogos Olímpicos de Paris.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Eleições 2024: PL confirma que não terá candidato à Prefeitura de Chapecó

• Eleições 2024: Edson Piriquito é oficializado pelo MDB à Prefeitura de Camboriú

• Homem de 39 anos é morto à facadas em Guabiruba; suspeito foi preso