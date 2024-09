Despedida rápida: atacante deixa o Avaí após desempenho abaixo do esperado Após passagem relâmpago pelo Avaí, Cassiano deixa o estádio da Ressacada sem balançar as redes; centroavante de 35 anos retorna para... ND Mais|Do R7 02/09/2024 - 21h01 (Atualizado em 02/09/2024 - 21h01 ) ‌



O atacante Cassiano não faz mais parte do plantel do Avaí na disputa da Série B. Após oito jogos disputados e nenhum gol marcado, o atleta de 35 anos recebeu uma proposta do Casa Pia, de Portugal e retornou para o país onde obteve maior sucesso na carreira.

