Despedida Triste: Dupla Brasileira de Vôlei de Praia Dita Adeus às Olimpíadas A dupla brasileira que representou o Brasil no vôlei de praia nas Olimpíadas de Paris, Carol e Bárbara, foi eliminada da competição... ND Mais|Do R7 04/08/2024 - 20h06 (Atualizado em 04/08/2024 - 20h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A dupla brasileira que representou o Brasil no vôlei de praia nas Olimpíadas de Paris, Carol e Bárbara, foi eliminada da competição. O fim do sonho olímpico aconteceu neste domingo (4), após derrota por dois sets a zero para as australianas Mariafe e Clancy nas oitavas de final.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Derrota na areia: dupla brasileira feminina de vôlei de praia está fora das Olimpíadas

• Os nós das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles que o governo de SC não conseguiu desatar

• Eleições 2024: Alexandre Xepa é oficializado pelo PL à Prefeitura de Itapema