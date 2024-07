Destaque no empate: Pedro Castro e Natanael brilham nas atuações do Avaí As atuações dos jogadores do Avaí ficaram quase na média, sem nenhum atleta ser 'reprovado'. Pedro Castro e Natanael foram os destaques... ND Mais|Do R7 24/07/2024 - 10h44 (Atualizado em 24/07/2024 - 10h44 ) ‌



As atuações dos jogadores do Avaí ficaram quase na média, sem nenhum atleta ser 'reprovado'. Pedro Castro e Natanael foram os destaques no empate sem gols com o Mirassol.

