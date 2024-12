Destaques do Umuarama reforçam JEC Futsal em 2025 Ala e fixo que concorrem à seleção da Liga Nacional na temporada desembarcam no JEC Futsal para o próximo ano ND Mais|Do R7 05/12/2024 - 17h11 (Atualizado em 05/12/2024 - 17h11 ) twitter

A temporada ainda não terminou para o JEC Futsal, que está na final do Campeonato Catarinense. Depois de derrotar o Criciúma na noite de quarta-feira (4), o Tricolor espera a definição do adversário na decisão. E enquanto trabalha em quadra, a diretoria também se movimenta nos bastidores para reforçar o time para a próxima temporada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades do JEC Futsal!

