Destelhamentos e quedas de árvores: forte temporal causa danos em cidade de SC Destelhamentos e quedas de árvores: forte temporal causa danos em cidade de SC ND Mais|Do R7 28/11/2024 - 14h10 (Atualizado em 28/11/2024 - 14h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Temporal causou inúmeros estragos em Sombrio - Romildo Black/Contribuição/ND

Um forte temporal causou inúmeros estragos no Sul de Santa Catarina na noite de quarta-feira (27). A cidade mais afetada foi Sombrio. Segundo a Defesa Civil Municipal, três bairros foram atingidos em função do fenômeno climático.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre os danos e as consequências do temporal.

Leia Mais em ND Mais:

PF apreende cigarros contrabandeados na Grande Florianópolis e homem acaba preso em flagrante

Norte catarinense terá quatro representantes na disputa do Catarinense Série B

Prancha de cabelo ideal para você caprichar no visual