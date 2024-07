ND Mais |Do R7

Desterro Autoral leva Dirty Grills para o TICEN e anuncia novas ações na cidade! O projeto Desterro Autoral retoma a ação “Na Rua” para uma nova intervenção, desta vez com a banda Dirty Grills, no TICEN, no Centro...

Alto contraste

A+

A-

O projeto Desterro Autoral retoma a ação “Na Rua” para uma nova intervenção, desta vez com a banda Dirty Grills, no TICEN, no Centro da Capital. Será às 18h, bem na hora do “lusco fusco” e da muvuca do público que estará a caminho da volta do trabalho ou chegando para uma nova jornada.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• 17 pescadores de Itajaí ficam à deriva após onda virar embarcação carregada com pescados

• Barraco entre ex-cunhadas num bairro nobre de Criciúma acaba em delegacia

• Desterro Autoral leva Dirty Grills para o TICEN e anuncia novas ações na cidade!



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.