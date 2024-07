Desvendando a Equidade de Gênero nas Empresas: Desafios e Oportunidades Há muito tempo as mulheres são um grupo sub-representado na força de trabalho mundial. Para cada 100 homens que passam de um cargo... ND Mais|Do R7 25/07/2024 - 20h23 (Atualizado em 25/07/2024 - 20h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Há muito tempo as mulheres são um grupo sub-representado na força de trabalho mundial. Para cada 100 homens que passam de um cargo operacional para uma posição de gerência, por exemplo, apenas 87 mulheres são promovidas, segundo a pesquisa Women in the Workplace, da McKinsey.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Chapecó recebe 550 urnas eletrônicas para as eleições de 2024

• Rede que comprou supermercado em Joinville revela planos de investimento e destino de padaria

• Seleção Brasileira de Futebol Feminino estreia com vitória na Olimpíada de Paris