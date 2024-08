Desvendando a Saúde Mental dos Atletas Olímpicos Durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024, diversos sentimentos podem ser sentidos por milhares de pessoas, que veem nos atletas uma... ND Mais|Do R7 07/08/2024 - 10h36 (Atualizado em 07/08/2024 - 10h36 ) ‌



Durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024, diversos sentimentos podem ser sentidos por milhares de pessoas, que veem nos atletas uma representação do seu país no mais alto nível do esporte mundial. Mas pensando no outro lado da ‘medalha’, como os atletas olímpicos administram os sentimentos em meio a pressão de representar uma nação inteira?

